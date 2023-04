Isola, Paolo Noise e Ilary: la stoccata a Totti sui Rolex (passata inosservata)

Mentre sui social rimbalzava il commentatissimo frame di Ilary Blasi che a inizio puntata lanciava la prima frecciatina nei confronti di Francesco Totti, in pochi si sono resi conto che nel corso della puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi è andata in onda un'altra gag che colpiva lo stesso bersaglio. Senza alcun dubbio con il benestare della conduttrice e degli autori - che hanno già iniziato a cavalcare alla grande la separazione della coppia - Paolo Noise ha messo a segno una pungente stoccata.

In gara insieme al suo compagno di microfono Marco Mazzoli - con cui conduce Lo Zoo di 105 - lo speaker durante la clip di presentazione ha scherzato su un certo debole nei confronti di Ilary, che vorrebbe conquistare. A quel punto è intervenuto l'amico, che per facilitargli l'impresa gli ha allungato il suo Rolex, alludendo alla passione della conduttrice per il noto orologio. Noise, così, lo ha sfoggiato davanti alla telecamera, ridendo, considerandosi già a metà dell'opera.

Dopo il video, al rientro in studio, Ilary Blasi non ha commentato la freddura che ovviamente si riferiva ai Rolex dell'ex marito (dal valore di 1 milione di euro) che avrebbe fatto sparire. Vicenda finita in Tribunale e che a breve, pare, potrebbe essere risolta con la "prova dei cinturini" per verificare se gli orologi in questione appartengono a Totti o a Ilary.