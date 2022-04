"Patrizia Bonetti costretta a ritirarsi dall'Isola dei Famosi per le ustioni"

Patrizia Bonetti ha lasciato l'Isola dei Famosi? L'interrogativo serpeggia tra i telespettatori del reality che nelle ultime puntate non ha più mostrato la naufraga tra i protagonisti.

Nell'appuntamento del lunedì Ilary Blasi aveva giustificato l'assenza dell'influencer con la necessità di essere tenuta sotto osservazione dopo una prova del fuoco particolarmente complicata: "Si è scottata però sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria" aveva detto la conduttrice riferendosi alla tenacia con cui la concorrente si era sottoposta al gioco restando impassibile davanti alle fiamme. In seguito sia lei che Roberta Morise avevano riportato delle bruciature, ma se la showgirl ha fatto ritorno in tv seppur con una fasciatura alla gamba, Bonetti ha lasciato Playa Sgamada.

Fino a quando? E come sta Patrizia Bonetti? Notizie ufficiali sulle condizioni di salute della naufraga non sono pervenute, ma a rispondere è Giuseppe Porro che su Instagram scrive che la concorrente sarebbe già sul volo di ritorno, avendo abbandonato il reality proprio per via delle ustioni.

Chi è Patrizia Bonetti

Bolognese, classe 1995, Patrizia Bonetti è una influencer e modella italo cubana che ha iniziato a lavorare nel campo della pubblicità per noti brand da giovanissima. Nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello, occasione che le ha dato una notevole popolarità anche per via del breve flirt con Luigi Mario Favoloso, allora fidanzato di Nina Moric. Dopo quell'esperienza Patrizia Bonetti è stata ospite di programmi televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live, per poi sparire dal panorama televisivo in cui è tornata ogg grazie all'Isola dei Famosi.