Patrizia Bonetti: causa milionaria all'Isola dei Famosi per ustioni

Un milione di euro. Questa è la cifra che avrebbe chiesto all'Isola dei Famosi Patrizia Bonetti come risarcimento per le ustioni riportate durante la prova del fuoco. L'ex naufraga, che adesso si trova in Italia, si sta sottoponendo a delle cure. Questi sono le uniche due informazioni ufficiali che sono stati annunciate proprio da Ilary Blasi durante la scorsa diretta del programma.

Ad aggiungere altri particolari ci ha pensato Alessandro Rosica. È stato proprio l'Investigatore social a svelare che Bonetti sarebbe stata cinque giorni in infermeria in Honduras e che avrebbe fatto ritorno in Italia su consiglio del suo compagno.

La causa milionaria contro l'Isola dei Famosi

Secondo Rosica, dietro la causa da un milione di euro a Banijay Italia ci sarebbe la mente del fidanzato di Patrizia "un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz". L'uomo avrebbe "preso il primo aereo e l'ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro!", ha scritto Rosica.

"Inizialmente Patty era pronta a rientrare subito fermata dal furbo fidanzato - svela ancora l'Investigatore - Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti".

Al momento non sono giunte nè smentite nè conferme sulla causa, ma se così fosse il programma dovrebbe abolire la prova del fuoco dal reality?

La prova del fuoco e le ustioni

Era il 24 marzo quando Patrizia Bonetti si è sfidata con Roberta Morise alla prova del fuoco. La sfida, tra le più difficili del reality, è durata quasi sei minuti e ha avuto come risultato che entrambe le sfidanti hanno avuto dei problemi: Morise aveva una coscia fasciata, mentre Bonetti non è mai più rientrata in gioco.