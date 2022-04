Patrizia Bonetti e il dramma delle ustioni: "Si sottoporrà a delle cure"

(Sopra il video della prova del fuoco di Bonetti e Morise)

È ufficiale Patrizia Bonetti ha abbandonato l'Isola dei Famosi. La naufraga ha riportato delle ustioni dopo aver gareggiato con Roberta Morise alla prova del fuoco nella puntata di lunedì 24 marzo. Gli effetti di tale gara furono fin da subito ben visibili su entrambe, ma se Roberta aveva continuato con una gamba fasciata, Patrizia era stata subito portata in infermeria.

È stata Ilary Blasi a confermare l'uscita dal gioco di Bonetti che erano già alcuni giorni che non compariva nè in diretta nè nei day time. La conduttrice non ha però rivelato nessun particolare, già Alvin lunedì scorso annunciò dei problemi fisici per Patrizia affermando che si trovava in infermeria.

Come sta Patrizia Bonetti

Bonetti si trova già in Italia dove "Si sottoporrà a delle cure", ha dichiarato Blasi che ha poi aggiunto che tutti in studio la stanno aspettando già dalla prossima puntata. Al momento sui social Bonetti non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulle sue condizioni di salute.

Non è la prima volta che il fuoco mette alla prova la permanenza dei naufraghi sull'Isola, come dimenticare il lapillo finito nell'occhio di Elisa Isoardi lo scorso anno. Secondo alcuni Morise e Bonetti avrebbero esagerato durante la fatidica prova del fuoco spingendosi troppo al limite.