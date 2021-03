Paul Gascoigne potrebbe lasciare l'Isola dei Famosi per motivi di salute

L'incidente di Paul Gascoigne potrebbe avere conseguenze più importanti del previsto. Nelle ultime ore infatti alcune indiscrezioni raccontano che non è certo il rientro in gioco dell'ex calciatore, vittima di un infortunio in occasione di una prova ricompensa organizzata nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi.

Gascoigne, 54 anni, si è fatto male ad una spalla mentre partecipava ad una sfida per vincere più cibo di cui beneficiare durante la permanenza sull'Isola. Immediatamente soccorso dal medico di produzione, non è più rientrato in Palapa. Dopo la fuga di indiscrezioni sulla mancata guarigione, il suo nome è ora in cima alle tendenze nei Trend Topic di Twitter.

L'ipotesi di un intervento chirurgico

A fornire ulteriori informazioni ci pensa Gabriele Parpiglia, autore televisivo della trasmissione, che precisa via social: "Gascoigne non è stato ancora eliminato dal gioco a causa di un infortunio, si sta curando. Ma il suo rientro potrebbe avvenire già lunedì in puntata". Tutto dipende dall'esito dei prossimi esami medici a cui si sottoporrà: l'eventuale necessità di un intervento vero e proprio renderebbe impossibile il suo ritorno tra nel gruppo di naufraghi.

Ex calciatore di origini britanniche, Paul è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione. Il suo cachet ammonterebbe attorno ai settemila euro a puntata. Da subito ha catturato la simpatia del pubblico, soprattutto per l'italiano zoppicante che lo ha reso un vero e proprio personaggio. Le sue doti da "pescatore", inoltre, si sono rivelate molto utili ai compagni.