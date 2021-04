Isola dei Famosi: il primo nudo integrale del reality | FOTO

Paul Gascoigne è il mattatore dell'Isola, molto ironico e simpatico riesce a strappare un sorriso anche al naufrago più affamato. Però a non tutti piace e piano piano stanno saltando "gli altarini", in molti lamentano il fatto che non sia molto attivo sull'Isola e che spesso stia a prendere il sole.

Isola: Paul Gascoigne e il nudo integrale

Paul essendo su un'isola non si lascia sfuggire l'occasione di abbronzarsi e così ha deciso di fare un vero e proprio "bagno di sole" togliendosi anche il costume. Per la prima volta all'Isola dei Famosi un nudista. "Io questa notte vado a letto molto contenta dopo averti visto nudo, sei un bellissimo uomo" ha detto Iva Zanicchi. "Prendi questa mano zingaraaaa!" ha intonato Paul per ringraziare e poi ha affermato, in un italiano maccheronico: "Mi si è bruciato il c**o, però è andata bene. È la prima volta che ho preso il sole in cinque settimane, mi ha rilassato molto".

Ilary Blasi prima di mostrare le foto di Gazza, con le parti intime pixelate, ha detto: "Siamo fuori dalla fascia protetta, quindi possiamo mostrarlo".

Isola: i naufraghi contro Paul

Angela Melillo, ritiene Gascoigne furbo poiché farebbe finta ogni tanto di non capire e usa la "scusa" della lingua per tirarsi indietro; Roberto Ciufoli invece ha sottolineato che Paul compare solo quando è il momento di mangiare. Gascoigne inizialmente non si scompone: "Io ho giocato a calcio per 20 anni, ho avuto circa 30mila persone contro che dicevano cose come 'brutto ciccione'. Ora, due o tre persone pensano di farmi stare male? Io rido". Però il calciatore che voleva fare il superiore è stato vinto dall'emozione e con la voce un po' rotta ha aggiunto: "All'inizio eravamo tutti amici, ma dopo sei settimane c'è grande competizione e quindi ognuno deve pensare a se stesso. Sono più trsite nel sapere che qualcuno del gruppo non gli vuole bene, che per il male alla spalla". "Chi ti ha fatto più male?" gli ha chiesto Tommaso Zorzi, "La mia ex moglie" ha risposto Gazza ridendo.