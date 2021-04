Isola dei Famosi: Paul Gascoigne torna in gara ma con due "privilegi"

Buone notizie per Paul Gascoigne. Dopo alcuni giorni, in cui il suo rientro sull'Isola dei Famosi sembrava impossibile, finalmente la risposta "può rientrare in gara".

Isola dei Famosi: Gascoigne torna in gara

Rosolino ha spiegato che l'infortunio di Paul è avvenuto mentre sosteneva una prova e che probabilmente è stato più grave del previsto: "Nessuno può mettere in panchina Paul Gascoigne" ha scherzato l'inviato. Ma per continuare a partecipare all'Isola sarà necessario che "Paul riprenderà la sua avventura nell'isola con due regole principali. La prima è che appunto non potrà partecipare ai giochi, per ovvi motivi. La seconda è che dovrà dormire su una brandina come previsto dalla prescrizione medica. Una cosa importante, so che la sua brandina sarà appetitosa, ma sarà vietato toccarla per gli altri naufraghi o scatteranno le punizioni".

I naufraghi felicissimi di riavere il loro calciatore inglese, e soprattutto la sua pronuncia, lo hanno accolto a braccia aperte. Ilary Blasi poi gli ha chiesto se fosse felice di tornare e quale fosse il naufrago che più gli è mancato. "Chi mi è mancato? Mi mancavano tutti i miei ragazzi. L'operazione è stata difficile ma sono in forma". Il gap linguistico talvolta non permette di capire cosa lui stia dicendo e anche questa sera ci sono stati dei vuoti, ma Iva Zanicchi li ha prontamente tradotti: "Ha detto che gli sono mancati tutti. Che ha potuto mangiare il cibo, che gli ospiti dell'isola invece non hanno potuto mangiare".