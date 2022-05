Paura all’Isola dei Famosi: Roger ferito viene portato via in elicottero

Attimi di paura all?Isola dei Famosi mentre Roger Balduino sfida all?orologio Honduregno Clemente Russo.

I due si fronteggiano in quanto membri rispettivamente, del gruppo dei naufraghi in gioco su Playa Renovada, Roger, e sindaco ad honorem di Playa Sgamada, Russo.

Gli ex alleati si sfidano fisicamente dovendo spingere un pesante tronco, ed ecco che durante la prova Roger cade a terra.

Quello che sembrava essere un banale infortunio in realt ha risvolti ben più drammatici.

?Roger non riesce a parlare per il dolore?, asserisce Alvin, che corre in concorso del modello, accasciato a terra per il troppo dolore.

?Si è fatto male al piede. Credo che per porre resistenza a Clemente nella sabbia si sia provocato qualcosa alla caviglia?, spiega l?inviato preoccupato.

In soccorso di Roger arriva prontamente il medico che immobilizza l?arto del giovane.

Mentre cresce la preoccupazione per le sorti del modello Alvin aggiorna il pubblico sulle sue condizioni: ?Roger è stato portato via in elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento ad effettuare una radiografia per vedere se c?è qualcosa di rotto?.