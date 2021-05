Isola, Awed al centro di pesanti accuse: ecco perché rischia la squalifica

C'è un dettaglio a proposito di Awed che è sfuggito in occasione dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Il fatto riguarda una accusa mossa al naufrago dalla collega Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi e concorrente in gara, che ha asserito che lo YouTuber avrebbe bestemmiato. Nessuno dei presenti in studio, compresa la conduttrice Ilary Blasi, si è accorto della recriminazione di Fariba, che però ora sta facendo il giro della rete, portando il pubblico a domandarsi se ci sarà una espulsione per il ragazzo.

La frase 'dello scandalo'

Al pubblico più attento non sarà di certo sfuggito. Durante l'ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5, Fariba ha dichiarato: "Nomino Awed per diversi motivi. Stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma: lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che a voi sta simpatico, ma non ci si comporta così. Lui qui dorme, mangia, dorme e non fa altro". Parole passate inosservate a Ilary e agli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma oggi una eventuale verifica sul materiale video accumulato dalla produzione potrebbe far sì che il concorrente venga espulso.

I precedenti di Dosio e Bettarini

In passato, infatti, alcuni concorrenti sono stati eliminati dal gioco proprio perché si sono lasciati andare ad una imprecazione: basti pensare ai casi Denis Dosio e Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip.

Il percorso di Awed all'Isola, dall'approdo al malore

E' la prima volta che Awed - vero nome Simone Paciello, due milioni di iscritti su YouTube - si trova al centro delle polemiche. Fino ad oggi, infatti, la webstar aveva mantenuto un profilo tutto sommato tranquillo rispetto al gruppo di naufraghi. Proprio la scorsa settimana si parlò di lui a causa di un malore di cui è stato vittima a causa della mancanza di cibo sull'isola: gli autori pensarono bene di arricchire la sua dieta con integratori che potessero permettergli di sostenere meglio l'avventura in Honduras.

Nelle ultime settimane, invece, aveva messo gli occhi su Emanuela Tittocchia, naufraga entrata a gioco già in corsa: farà in tempo a conquistare la donna o sarà prima soggetto all'espulsione? La prossima puntata dell'Isola va in onda il 14 maggio in prima serata su Canale 5.