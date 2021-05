Ubaldo Lanzo costretto a lasciare l'Isola dei Famosi. Awed si sente male e viene soccorso

L'Isola dei Famosi perde un altro dei suoi protagonisti. Dopo Elisa Isoardi e Brando Giorgi, costretti ad andarsene per motivi di salute, adesso anche Ubaldo Lanzo deve lasciare il gioco per accertamenti medici. L'allontanamento dalla spiaggia, immortalato nel daytime del reality show in onda su Canale 5, pare sia definitivo e non temporaneo. Nel frattempo un altro concorrente si troverebbe alle prese con condizioni complicate dal punto di vista della salute: stando ad alcune indiscrezioni circolate in rete, infatti, lo YouTuber Awed sarebbe svenuto per poi essere sottoposto ad una visita.

Ubaldo Lanzo è fuori dal gioco

Da giorni Ubaldo, di professione cromatologo, viveva sotto antidolorifici poiché, a seguito di un incidente, si era rotto due denti proprio sulla playa dell'Isola. La situazione sarebbe degenerata al punto da rendere impossibile il proseguio della sua esperienza nella trasmissione.

Classe 1972, originario di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Ubaldo ha raggiunto la popolarità televisiva proprio grazie all'Isola dei Famosi. In precedenza, infatti, le sue apparizioni in tv erano legate esclusivamente ad alcune trasmissioni condotte da Piero Chiambretti, che ha portato sul piccolo schermo la sua irriverenza. La sua pecuriale professione, ovvero la cromatologia, gli ha permesso negli anni di collaborare con molti personaggi dello spettacolo, da Paola Barale a Paolo Bonolis, fino ad Alfonso Signorini. Da qui l'accesso allo showbiz che gli ha permesso di approdare in Honduras.

Awed si sente male

Quanto ad Awed, invece, non è ancora chiaro che cosa sia accaduto nel dettaglio. Di certo c'è che il 24enne è il concorrente che ha risentito maggiormente della carenza di cibo, tanto da aver perso molti chili. Nelle ultime ore, il ragazzo si sarebbe sentito male, sarebbe stato soccorso e nutrito dalla produzione con una alimentazione più abbondante e con integratori alimentari. Pare che nella giornata di ieri la stessa sorte sia toccata ad Andrea Cerioli.