Isola dei Famosi, Valentina Persia imita Vera Gemma: "E' diventata l'Esorcista!"

La quinta puntata dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da numerosi litigi in diretta, oltre a quella tra Awed e Gilles, anche Valentina Persia e Vera Gemma hanno dato spettacolo, soprattutto Valentina.

L'imitazione di Valentina Persia di Vera Gemma

La fame, le zanzare e la stanchezza iniziano a farsi sentire e così gli animi si sono scaldati in particolare tra due naufraghe: Persia e Gemma. I litigi sono scoppiati tra le due per il poco contributo, secondo la comica, di Vera Gemma alla sopravvivenza del gruppo ed anche per la sua reazione alla nomination della scorsa settimana. Vera infatti era al televoto con Awed e Gilles Rocca.

Il loro scontro in Palapa ha però divertito molto sia il pubblico sia gli ospiti in studio grazie all'imitazione che Persia ha regalato durante la discussione. La cabarettista diventata famosa per le sue partecipazioni a La Sai l'Ultima. "Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull'Isola la vera Gemma. È uscita la persona vera - ha spiegato Valentina rispondendo a Ilary Blasi -. Tranquilli perché io non ce l'ho con nessuno, tanto meno con le donne. Voglio bene a tutti, in fin dei conti saremo tutti in nomination (ha recitato la comica) poi non appena abbiamo liberato la Palapa, hai presente l'esorcista?!".

Vera Gemma non ha battuto ciglio, nonostante l'imitazione non sia stata "gentile": "Ringrazio Valentina dell'imitazione che è anche sexy devo dire. Cerco di essere ancora una donna sexy in una condizione così di disagio".