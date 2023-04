Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi dice no a due concorrenti: i nomi saltati all'ultimo

Manca poco al debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi: giunto alla sua 17esima edizione, il reality condotto da Ilary Blasi prende il posto del Grande Fratello Vip nel palinsesto di Canale 5 e, proprio come accaduto al programma di Alfonso Signorini, anche stavolta i vertici aziendali sembrano voler evitare ogni possibile deriva trash. A partire dai concorrenti che compongono il cast (a oggi non ancora ufficializzato nella sua interezza) monitorato dai vertici dell'azienda che, proprio nella persona dell'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, avrebbero deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis.

A raccontare il retroscena alla vigilia della prima puntata è il sito Dagospia che aggiunge che diversi nomi sarebbero saltati all'ultimo: due esempi sono l'ex concorrente del Grande Fratello 16 Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina, ma non sarebbero i soli. Novità anche nell'ambito degli autori del reality, con il ritorno di Peppi Nocera. Quella di Berlusconi, precisa Dago, non è stata una svolta "buonista" o "bacchettona": come per il reality di Signorini, l'obiettivo è quello di dare una linea più frenata al programma anche per ragioni pubblicitarie.