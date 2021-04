Isola: monta la polemica per la prova ricompensa non equa. Isoardi e Gemma tra le vincitrici

Dall'Isola della Speranza sono tornate, agguerrite, Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile. Le tre, definite "Amazzoni", si sono battute per la prova ricompensa con Drusilla Gucci, Valentina Persia e Francesca Lodo. In palio tre hamburger doppi di carne da mangiare subito e un chilo di pasta da condividere con i naufraghi.

Isola dei Famosi: la polemica per la sfida non equa

La sfida è durata solo qualche secondo, il "gruppo della speranza" ha dato fin da subito uno stacco impressionante nel gioco dell'orologio (lo scopo della sfida è buttare giù un totem spingendo una grande "lancetta") a quello di Playa Reunion. La sconfitta per le per Persia, Lodo e Gucci è stata molto amara e non solo per il cibo mancato, tutte e tre erano concordi nell'affermare un'evidente disparità. "Drusilla quasi non c'è più, noi eravamo in svantaggio - ha detto Valentina -. Comunque congratulazioni a loro che hanno vinto e che potranno mangiare". Della stessa opinione Francesca: "Non voglio fare polemica però non mi è sembrata una una sfida equa". Drusilla si è limitata ad annuire in segno di assenso.

Gemma, Isoardi e Stabile hanno mangiato tutto il panino, un po' di fronte alle altre naufraghe un po' mentre tornavano alla "loro" isola. La tristezza e la delusione era ben evidente sul volto delle sconfitte.

La "polemica" è poi continuata al ritorno delle tre perdenti in Palapa dove Lodo ha spiegato ai naufraghi che non avevano vinto la pasta per tutti sottolineando la disparità della gara. Ilary Blasi però non ha mai replicato.