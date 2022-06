Prima e dopo: così sono cambiati i naufraghi dell'Isola

Ieri i naufraghi durante la diretta dell?Isola dei Famosi hanno ricevuto un?inattesa sorpresa. Durante le nomination ogni concorrente ha avuto la possibilit di guardarsi allo specchio dopo ben 92 giorni di permanenza in Honduras. Un momento sconvolgente e per qualcuno disturbante, tanti sono stati infatti i cambiamenti fisici che i 6 finalisti hanno potuto scorgere sul loro corpo.

La reazione dei naufraghi veterani

Il primo ad ammirarsi è Nicolas Vaporidis, che durante il reality ha perso molti kg, oltre ad aver messo sà una barba incolta: ?Sembro il figlio di Gandhi ... sono un mostro?, commenta incredulo l?attore, stupefatto dalla sua magrezza: ?Di lato passo sotto le porte. La mia consolazione è che al ritorno potrò mangiare quel che voglio. Altri, per rimanere così, invece, dovranno continuare col riso bianco?. Carmen Di Pietro invece è terrorizzata dall?idea di rivedersi riflessa e incalzata dalla padrona di casa Ilary Blasi si fa coraggio: ?Non ho più massa muscolare?, asserisce tirando su la maglia. Ma a rincuorarla ci pensano gli opinionisti che si complimentano per il corpo tonico e asciutto della showgirl. Forte l?impatto anche per un altro dei naufraghi veterani, Nick Luciani. ?Mamma mia, sono deperito!?, esclama divertito il cugino di Campagna, che aggiunge: ?Sembro Mosè? Ma la barba con una tintarella la terrei. Ho la pancia piatta come quando avevo 20 anni, cercherò di tenermi così?, conclude compiaciuto.

Le new entry

Luca è l?ultimo arrivato sull?Isola, eppure anche per lui i cambiamenti fisici sono evidenti. Il modello ironizza sul suo famigerato tatuaggio di cervo sul petto: ?Edoardo direbbe che è diventato un ?Bambi. ?Non ho mai portato la barba? che strano il mio viso così?, prosegue. C?è invece chi, diversamente dai compagni, appare soddisfatta del nuovo look. E? Maria Laura De Vitis. La ragazza nonostante i capelli scompigliati e le scottature è sicura di sé: ?Ho una luce negli occhi che prima non avevo?, dice entusiasta riferendosi anche al suo percorso all?interno del reality. Di tutt?altro avviso Mercedesz Henger, che di sé dice: ?Che schifo! Pensavo di essere meglio. La vitiligine è diventata bordeaux, ecco un'altra cosa che è scomparsa: dove sono le mie chiappe? Capisco perché non ho conquistato Edoardo?. ironizza, per poi addrizzare il tiro e quando le chiedono di darsi un voto: ?7, Poteva andare peggio?.