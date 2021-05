Isola, la prova impari per la finale. Valentina Persia: "Solo un uomo poteva vincere"

La corsa alla finale si fa sempre più veloce. In questa ventesima puntata le eliminate sono state due, Angela Melillo (che ha deciso di non rimanere per tornare dalla sua famiglia) e Fariba Tehrani, e tutta la diretta è stata incentrata su 'chi sarà il finalista?'.

I naufraghi si sfidano per la finale

I concorrenti divisi in coppie si sono sfidati per raggiungere la finalissima: Isolde con Myriea, Valentina con Matteo e Awed con Ignazio. La prima coppia a sfidarsi è quella delle due donne e poi Persia contro Diamante, i due dovevano nuotare aprire dei bauli sott'acqua per far emergere dei cubi da portare a riva al fine di completare il puzzle di un serpente.

La sfida era molto difficile anche perché i cubi erano pesantissimi e quindi tra la nuotata, l'immersione, il ritorno a riva e il trasporto dei pezzi i naufraghi erano distrutti. Valentina è riuscita a portare a riva solo un pezzo, ma anche Matteo ha durato molta fatica nel portare a termine la sfida. Valentina Persia è risultata la perdente e per questo motivo non è entrata nella rosa dei candidati a finalista. Proprio commentando la sfida, su richiesta di Ilary, Persia ha affermato: "I cubi pesavano tantissimo, qui poteva vincere solo un uomo contro una donna".

Anche Matteo ha confermato che fossero super pesanti: "Eh leggeri di sicuro non erano, vorrei chiedere un applauso per Valentina. Ma per caso sono così pesanti perché dentro c'è del cibo?", la risposta è stata ovviamente no, anche perché i cubi erano sott'acqua.

Poi Valentina cercando di smorzare la fatica ha ironizzato, rispondendo al plauso di Iva Zanicchi: "Non sono le casse pesanti, è il culo che mi pesa e che comunque troppo dopo 70 giorni".