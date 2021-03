L’Isola annuncia provvedimenti contro un naufrago, poi il colpo di scena: la spiegazione

Dopo aver annunciato possibili provvedimenti nei confronti di un naufrago, la produzione dell’Isola dei Famosi ha chiarito quello che per qualche ora è stato un vero e proprio giallo, con indizi e supposizioni per cercare di identificare chi si fosse reso colpevole di “aver utilizzato un linguaggio improprio” durante l’ultima diretta, quella della seconda puntata del reality in onda il 18 marzo.

“Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione“: questo lo scarno messaggio comparso sui social del programma Mediaset. Scagionati quindi i naufraghi in Honduras: nessuno di loro è colpevole, quindi possono tirare un sospiro di sollievo visto che non è più prevista alcuna squalifica per uno di loro.

Isola dei famosi, il "toto-nome" sulla squalifica e la reazione dei fan

Nelle ore precedenti il chiarimento era partito il “toto-nome” per cercare di individuare quale fra i naufraghi fosse a rischio squalifica e soprattutto quale fosse la frase incriminata, dato che nessuno durante la diretta sembrava essersi accorto di qualcosa.

I sospetti erano caduti tra gli altri su Akash Kumar e il suo scontro a distanza con Tommaso Zorzi e con Iva Zanicchi: commenti, quali del naufrago, che non erano certo brillati per delicatezza ed educazione ma non sembravano così gravi da meritare addirittura un provvedimento da parte della produzione. Tra i “papabili” erano finiti anche Elisa Isoardi, per un suo riferimento ai campi di concentramento, e Beppe Braida, che aveva usato la parola “invalidi”. Tutte ipotesi che comunque lasciavano perplessi, ripensando al riferimento sul “linguaggio improprio” segnalato dalla produzione del programma condotto da Ilary Blasi. Alla fine è arrivato la spiegazione.

Sotto al tweet dell'account dell'Isola dei Famosi, le reazioni dei fan: c’è chi parla di “barzelletta”, chi bolla quanto accaduto come “l’epic fail più grande della storia recente dei reality” e chi adesso si chiede: “Quindi squalifica per il membro della produzione????”.