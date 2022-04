Isola dei Famosi, arriva un altro provvedimento disciplinare: "Violata una regola"

(Isola dei Famosi, un provvedimento per la Tribù dei Tiburón)

Nuovo provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti dell'Isola dei Famosi. Dopo quello severissimo che ha riguardato Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, la decisione della produzione è arrivata in seguito alla violazione della regola secondo cui i due gruppi su Playa Accopiada non avrebbero dovuto parlarsi per un certo lasso di tempo, tra un rintocco e l'altro della campana. "Se un naufrago infrange la regola, la punizione ricade su tutto il gruppo" era l'avvertimento che ha comportato le sue conseguenze quando Estefania si è avvicinata a Guendalina Tavassi.

Il provvedimento della produzione

Nel video in onda nel day time è stato mostrato il momento dell'annuncio del provvedimento della produzione. Ai due gruppi dei Tiburon e dei Cucaracha era stato fatto divieto di parlarsi, ma Estefania, avvicinandosi a Guendalina avrebbe violato la regola decretando la punizione del suo gruppo, quello dei Tiburon. La conseguenza? Fuoco spento per 24 ore. "Come ti è saltato in mente di fare una cosa del genere?" ha chiesto Ilona Staller alla compagna che, dopo aver negato, ha chiesto scusa a tutti. Quel che è fatto è fatto: ora starà a loro tentare di cavarsela senza il fuoco, mezzo utilissimo per i concorrenti alle prese con questa avventura.