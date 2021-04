Isola, le anticipazioni di stasera: il ritorno di Akash dopo la lite con Ilary; un eliminato da Cayo Cochinos

Stasera, lunedì 12 aprile in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Il "trio delle Amazzoni" in Palapa e il ritorno di Akash Kumar

Il trio di Amazzoni di Playa Esperanza composto da Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile darà del filo da torcere ai naufraghi. Infatti, le tre ragazze giungeranno su Playa Palapa e sfideranno i concorrenti, che si troveranno così a contendersi la ricompensa proprio con le naufraghe che hanno eliminato.

In studio, per la prima volta dopo l’eliminazione, Akash Kumar che farà il bilancio della sua esperienza sull’Isola. Com'è noto, Akash ha abbandonato il reality show in polemica. Epico lo scontro con Ilary in occasione dell'addio al gioco. L'uomo ha rifiutato di restare su Parasite Island, uno spazio del reality show, e lei lo ha congedato con freddezza: "Prendi il sacchetto e tornatene in Italia", gli ha detto. "Io - ha precisato lui, una volta tornato in Italia - non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo". Vedremo che cosa accadrà questa sera.

Come sempre, poi, Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Un eliminato da Cayo Cochinos

Due i concorrenti al televoto: chi tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci dovrà lasciare Cayo Cochinos?

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 15 aprile.