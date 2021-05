Isola, le anticipazioni e gli ospiti di stasera: un eliminato; tre vip in studio

Lunedì 3 maggio in prima serata su Canale 5, quattordicesima puntate dell'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. In studio anche diversi ospiti, 'pescati' tra i familiari dei concorrenti e gli ex naufraghi stessi. Di seguito tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni: un eliminato e la prova dell'eroe

Continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi. Quale delle due squadre si troverà con un concorrente in meno? Chi sarà eliminato al televoto tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò?

Il nuovo naufrago Ignazio Moser, arrivato nel corso dell'ultima puntata, si sottoporrà alla "prova dell'eroe" per far ottenere un importante benefit al team dei Primitivi. A fare il tifo per lui la fidanzata Cecilia Rodriguez, pronta a vigilare col suo occhi attento sulle 'manovre' dell'ex ciclista: la showgirl argentina ha infatti già dichiarato di essere gelosissima e di tenere gli occhi ben aperti sull'atteggiamento dell'uomo nei confronti delle altre naufraghe.

Gli ospiti dell'Isola dei Famosi

Inoltre, questa sera arriveranno in studio 3 ex concorrenti: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci. Com'è noto, i primi due sono stati costretti ad abbandonare a causa di problemi di salute: entrambi sono stati vittime di complicazioni all'occhio; la terza, invece, è stata eliminata dal pubblico dopo aver dichiarato più volte di non sopportare le difficoltà del reality show.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda venerdì 7 maggio.