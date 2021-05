Quando finisce l'Isola dei Famosi 2021

Quando finisce l'Isola dei Famosi? Si accinge al gran finale il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, un'edizione turbolenta come non mai e segnata da infortuni, ritiri e naufraghi approdati in corsa. Dopo il debutto arrivato lunedì 15 marzo, la produzione non ha comunicato una data ufficiale di conclusione, ma a rivelarla è stato l'opinionista Tommaso Zorzi in occasione di una intervista.

Quando finisce l'Isola dei Famosi

L'ultima puntata dell'Isola è prevista per mercoledì 2 giugno, salvo eventuali aggiustamenti in corsa. A rivelarlo nel corso di un'intervista è stato proprio Zorzi, che si è pronunciato sul tema facendo un bilancio dei suoi impegni futuri. "Sarà una stagione molto lunga dell’Isola - ha dichiarato - perché finirà il 2 giugno. Per ora, finirà il 2 giugno, ma per esperienza i reality possono sempre allungarsi".

L'isola più turbolenta di sempre

Una edizione complicata, quella dell'Isola dei Famosi 2021. In primis per gli ascolti, che non hanno preso il decollo; e in secondo luogo per i numerosi infortuni in cui sono incappati i naufraghi: Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono stati costretti ad abbandonare per problemi alla vista, Paul Gascoigne a causa di un infortunio alla spalla, Ubaldo Lanzo in seguito ad un problema ai denti.

Nelle ultime settimane di gioco, poi, si sono susseguiti diversi malori. In primis quelli di Andrea Cerioli e Awed, che non hanno retto al dimagrimenti repentino causato dalla scarsità di cibo in Honduras.