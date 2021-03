Isola, spuntano i cachet stellari. E Elettra Lamborghini s'infuria

Quanto guadagnano concorrenti ed opinionisti dell'Isola dei Famosi? La domanda dei telespettatori trova una risposta in alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, che ha fatto una classifica dei personaggi più o meno pagati, ovviamente in base al grado di popolarità. Tra i cachet più altisonanti ci sarebbe quello spettante alla opinionista Elettra Lamborghini, che però ha replicato furiosa rimandando i rumors al mittente.

Il cachet di conduttrice e opinionisti (con replica di Elettra Lamborghini)

Com'è ovvio che sia, gli 'stipendi' più altisonanti spetterebbero proprio alla conduttrice Ilary Blasi (50mila euro a puntata), all'inviato Massimiliano Rosolino (30mila euro) e a Tommaso Zorzi, opinionista del reality nonché neo vincitore del Grande Fratello Vip (30mila). Cinquemila euro in meno rispetto ai colleghi percepirebbe invece Elettra Lamborghini, che sarebbe ricompensata di 25mila euro a puntata. Ma la Twerking Queen non ci sta e su Twitter si affretta a smentire tutto: "Tutte ca****e! Tutte ca****e!", tuona, condividendo il titolo dell'articolo.

Quanto guadagnano i concorrenti

Realtà o fantasia, certo è che le indiscrezioni sulla retribuzione dei volti dell'Isola sta facendo molto chiacchierare, come del resto avviene ogni anno di messa in onda. Tra i naufraghi, la più pagata sarebbe Elisa Isoardi, conduttrice ed ex di Matteo Salvini, che si intascherebbe 15mila euro a settimana in virtù di una fama maggiore rispetto agli altri (e che, nel frattempo, sta facendo impazzire i media inglesi con la sua avvenenza).

Tremila euro in meno per Daniela Martani, ex pasionaria di Alitalia e concorrente più discussa a causa delle sue posizioni no mask, e Ferdinando Guglielmotti, viconte: si portano a casa 'appena' 12 mila euro.

Settemila euro, invece, per Vera Gemma, attrice e figlia di Giuliano Gemma, Paul Gascoigne, ex calciatore, Gilles Rocca, ex fonico Rai ed ora volto tv, Roberto Ciufoli, comico, e Brando Giorgi, attore. Ci sarebbe poi un concorrente che intascherebbe solamente tremila euro a puntata, ma la sua identità è ignota ed andrebbe dedotta ragionando sul minor grado di popolarità.