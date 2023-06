Isola, i concorrenti scoprono della morte di Silvio Berlusconi: una naufraga scoppia in lacrime

La morte di Silvio Berlusconi ha fatto il giro del mondo, ma per i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ai quali non è concesso informarsi, la notizia gli è stata comunicata di persona da Alvin, l'inviato del reality. La notizia ha suscitato non poca sorpresa e tristezza nei concorrenti come si può ben evincere dalle foto che sono state pubblicate sui social.

Proprio per questo motivo lunedì non è andata in onda lo show e quindi Alvin ha spiegato che il televoto rimarrà attivo fino a lunedì prossimo. Non c'è il video del momento in cui Alvin comunica la notizia ma tra i naufraghi che più sono rimasti provati dalla notizia c'è sicuramente Helena Prestes: la naufraga fu infatti l'unica a chiedere informazioni sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia qualche settimana fa, quando Berlusconi era ricoverato all'ospedale San Raffaele.

La reazione di Helena Prestes

Prestes dopo aver appreso della notizia della morte del Cavaliere si è allontanata dal gruppo per potersi abbandonare a un pianto liberatorio e colmo di dispiacere. Proprio lei durante il momento delle nomination si era presa alcuni minuti per chiedere come stesse Silvio Berlusconi e per accertarsi se fosse, o meno, uscito dall'ospedale. La richiesta suscitò un pizzico di ilarità e soprattutto grande sorpresa sia in Ilary che in tutti i presenti in studio. Blasi la rassicurò e sollevata rispose: "Meno male, sono contenta".