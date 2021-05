Isola dei Famosi: top e flop della diciassettesima puntata

Una puntata ricca di novità soprattutto per la leader, Isolde Kostner che sta lottando come una leonessa per rimanere tale, che tra sabato e domenica dovrà dare un bacio di giuda (un voto) al naufrago che sabato e domenica è stato fiacco e poco attivo. Un meccanismo che farà arrabbiare qualcuno e avvicinare qualcun altro.

Questa diretta è stata complicata per Miryea che è scoppiata a piangere per una crisi di fame, per fortuna il padre in studio è riuscito a risollevarla.

Venerdì 14 maggio eliminazione complicata: dalla scorsa puntata erano in nomination Persia, Ciufoli, Tittocchia e Cannavò. Valentina è stata subito salvata e l'arduo compito è toccato proprio a Isolde Kostner: ha dovuto scegliere tra i tre rimasti chi mandare al televoto lampo e ha scelto Emanuela Tittocchia. Ignazio Moser prima di essere spodestato da Isolade era il leader degli uomini e lui ha dovuto scegliere tra Ciufoli e Cannavò. Ha scelto il primo. Lo scontro tra i due è stato vinto da Roberto. Tittocchia ha avuto la possibilità di rimanere su Playa Imboscada ma ha rifiutato.

Anche le nomination sono state abbastanza variegate: Roberto Ciufoli (nominato del gruppo), Ignazio Moser in quanto sconfitto da Isolde Kostner per diventare "Leader dei Leader" e poi Andrea Cerioli con la nomina diretta di Isolde.

Flop (anche se con le paure non si scherza): Awed

Awed durante la prova leader ha scatenato l'ilarità generale. A causa della sua paura dell'altezza, finita la prova, non riusciva a scendere dalla colonna in mezzo al mare sulla quale gli uomini si sono dovuti arrampicare per decretare il vincitore. Già in un'altra prova aveva avuto lo stesso problema e Ubaldo era accorso in suo aiuto. Questa sera nessuno l'ha 'salvato'.

AWED SI FIDA DELLA SCALETTA, COME IO MI FIDO DELLE PERSONE#isola #tommasozorzi pic.twitter.com/PkATozifqa — libra (@imempathic) May 14, 2021