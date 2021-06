Isola dei Famosi: top e flop della finale

Ringraziamenti, lacrime, video commoventi e sorprese si è conclusa la quindicesima stagione dell'Isola dei Famosi. Il vincitore è Awed che ha battuto Valentina Persia. Una puntata ricca di colpi di scena, sorprese e soprattutto televoti.

Non sono mancati i momenti di divertimento, ma neanche quelli imbarazzanti come il teatrino messo in scena per forzare Moser a fare la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez o quello dell'incontro tra Cerioli-Martani-Cirrincione.

Flop: l'abito e gli orecchini di Ilary Blasi

Il primo flop della finale se lo merita Ilary Blasi. Durante le dirette di questa quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi ha sempre scelto un abbigliamento particolare, ma questa sera ha dato il meglio di sé. Un abito color antracite metalizzato, senza spalline e con una piccola coda bianca, insomma bocciata. Il tutto abbinato ad un paio di orecchini di metallo che sembravano imitare una lisca di pesce.