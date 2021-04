Isola dei Famosi: top e flop della sesta puntata

La fame sull'Isola dei Famosi inzia a farsi sentire e sono iniziati i primi veri litigi per le razioni. Awed che era stato escluso dal gruppo si è reinserito ed ha anche vinto al televoto contro Miryea. Per la seconda volta una donna ha vinto il premio immunità: dopo Angela Melillo anche Francesca Lodo che ha vinto la prova del fuoco contro Gilles Rocca.

Questa edizione può essere definita delle donne un po' per il gran numero di protagoniste femminili e un po' perché tutte le naufraghe hanno un carattere tosto e creano molto dibattito. Due di queste sono Daniela Martani e Valentina Persia, che tra le due non scorra buon sangue sull'Isola era noto, ma quando si parla di cibo gli ainimi si infuocano anche in diretta dalla Palapa. Daniela sostiene che in quanto vegana le spetterebbe più cibo, Valentina invece è contraria "E' una tua scelta quella di non mangiare il pesce o i molluschi".

Le due prove ricompensa prevedevano due tavolette di cioccolata al latte e sia Gilles Rocca che Miryea Stabile (i vincitori) hanno deciso di condividerli con i compagni ma Martani e Bebbe Braida non l'hanno potuta mangiare (Braida è allergico ai latticini).

I nuovi nominati della settimana sono Drusilla Gucci, nominata dal gruppo perché si "sta spegnendo per colpa della fame" (Angela Melillo rispondendo a Ilary Blasi ha confermato la tesi della conduttrice e cioè che sia stata anche un po' lei a chiedere di essere nominata) e Daniela Martani scelta da Lodo in quanto leader della settimana.

Nella diretta di questa sera sono stati festeggiati anche i compleanni di Drusilla e Tommaso Zorzi, per la prima la produzione ha realizzato una torta spettrale e le ha regalato una bustina con delle ossa di pollo e un video con alcune foto di lei con i genitori e un messaggio del padre, vista la sua passione, per Zorzi invece nessuna torta ma un momento di tenerezza con una foto di lui da piccolo.

Sull'Isola sono sbarcati tre "nuovi" naufraghi, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo finalmente sono riusciti ad approdare sull'Isola "giusta" lasciando Parasite island, che si è trasformata nell'Isola della speranza. Con loro anche Brando Giorgi che ha vinto al televoto contro Vera Gemma (che è stata eliminata per finta, si trova Playa Esperanza ex Parasite Island).

I top e flop della sesta puntata

Top: Zorzi e la battuta sull'eliminazione

Commentando l'ingresso sull'Isola di Fariba, Ubaldo e Brando e la non eliminazione di Vera Gemma che dopo un giro in barca intorno alla Parasite Island, che doveva simulare la sua vera eliminazione dal gioco ci è poi stata riportata, Zorzi ha esclamato "Per uscire dall'Isola dei famosi cosa devono fare?" tutti sono scoppiati a ridere. Non sono bastati due televoti negativi per mandare via Gemma. "Riconosci l'Isola? Questa ora non è più Parasite Island ma Playa Esperanza! Che dici rimani?" ha chiesto Ilary a Vera, lei opo un attimo di tentennamento (e dopo aver parlato con il fidanzato) ha deciso di rimanere.