Isola dei Famosi: top e flop della sedicesima puntata

Nella sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi Francesca Lodo è stata eliminata, ma ha deciso di rimanere su Playa Imboscada con Beatrice Marchetti. Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia (nominata da Isolde Kostner, leader per la seconda settimana di fila) sono i nominati che venerdì scopriranno chi sarà salvato e chi dovrà andarsene.

Vera Gemma ha fatto il suo ingresso trionfale in studio con indosso una tutina dorata, prima ha abbracciato Tommaso Zorzi e poi con Ilary Blasi ha scambiato qualche battuta sul "bacio" che si è scambiata con Jeda.

La prova leader ha visto vincere nuovamente Isolde Kostner che è riuscita a battere Angele Melillo e Valentina Persia: le tre sono state le uniche ad oltrepassare i cinque minuti di resistenza.

Fariba e Roberto Ciufoli si sono sfidati nella prova del fuoco per evitare la nomination, entrambi sono stati bravissimi riuscendo a superare i cinque minuti, per paura di un'ustione Ilary Blasi ha bloccato la sfida di Fariba, prima ad affrontarla, perché la naufraga non voleva fermarsi.

Top: Vera Gemma

Un ingresso in grande stile per Vera Gemma che ha sconvolto tutti indossando una tutina dorata super attillata che lasciava poco spazio all'immaginazione.