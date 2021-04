Isola dei Famosi: top e flop dell'ottava puntata

Una puntata movimentata in cui non sono mancate le liti sia sull'Isola sia in studio. Akash Kumar è tornato e ha portato scompiglio "litigando" con Ilary, ma soprattutto con Tommaso Zorzi.

L'ottavo appuntamento con l'Isola è iniziato con Brando Giorgi, la sua decisione di isolarsi dagli altri naufraghi e le conseguenti incomprensioni che hanno portato Ubaldo a criticarlo aspramente in diretta, sulla medesima linea d'onda più o meno tutti i naufraghi. In sua difesa, dallo studio, la figlia Camilla: "È un po’ difficile stare tranquilla in questo momento. Quello che voglio dire a Ubaldo è che mi sembra sia lui a sputare nel piatto in cui ha mangiato. Sono la figlia di Brando e vi chiedo di moderare i termini. Awed, mio padre non è uno schifo di uomo, hai capito? Sciacquati la bocca quando parli di lui. Hai 25 anni, mio padre potrebbe essere anche tuo padre”.

Dall'Isola della Speranza sono tornate, ma solo per la sfida ricompensa, Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile per poi ritornarci vittoriose con un hamburger a testa e un chilo di pasta. Gemma ha anche avuto modo di confrontarsi con Awed: "Ho creduto nella nostra amicizia, tanto. Sembrava che anche tu credessi in me. Mi hanno fatto sentire quello che hai detto. E' stato toccato il mio essere madre, che è intoccabile, perché io ho cresciuto un figlio da sola e non permetto a nessuno di parlare di me come madre. Io penso di averti dato forza, coraggio, ho creduto nella nostra amicizia fino alla morte, tanto che ho pagato e sono stata pronta a uscire a testa alta. Dicevi di non farcela senza di me. Miryea mi ha detto che hai rinnegato la nostra amicizia. Io ci ho creduto e tanto, in parte ci credo ancora. Le scuse che hai fatto ai tuoi nuovi cari amici, adesso le devi a me perché io ti ho voluto bene veramente". Awed ha risposto: "Ti ho voluto bene anch'io. Ci troviamo in una situazione strana. Qui tutto è decontestualizzato, amplificato, è la mia prima esperienza televisiva. Tu sei una persona fondamentale per me qui. Mi sono lasciato trascinare da un moto di sconforto. Quella settimana in cui sembrava che tutti mi stessero voltando le spalle, ho visto in te una persona con cui combattere. Ma era una situazione temporanea. Io ti ho voluto bene davvero, però quella era una settimana particolare".

Angela Melillo è stata punita per aver dato un pezzo di lasagna della scorsa ricompensa a Elia Isoardi: una settimana senza riso e l'impossibilità di partecipare alle prove immunità.

Drusilla Gucci è stata eliminata dal televoto, perdendo contro Andrea Cerioli, per la concorrente è stato un sollievo, per colpa del poco cibo è arrivata a pesare 43 chili. Il nuovo immune è Brando Giorgi, i nuovi nominati sono Roberto Ciufoli, Fariba Tehrani e Valentina Persia.

I top e flop della puntata

Top: Ilary Blasi e Akash

"Ciao Akash, io sono Ilary Blasi, so che non mi conoscevi quindi me presento - così la conduttrice ha accolto l'ex naufrago -. Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?". "Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po' stanco" ha risposto il modello. "Ah sei stanco... non ci hai fatto un favore a venire qui, no?" ha risposto nuovamente Blasi. Un siparietto davvero simpatico quello che è andato in onda, in diretta, tra la conduttrice e l'ex naufrago.