Isola dei Famosi 2021: top e flop della prima puntata

I naufraghi sono finalmente sbarcati e così l'Isola dei Famosi 2021 ha preso il via, anche se non tutti tutti si sono lanciati dall'elicottero. Mancano all'appello Brando Giorgi, Gilles Rocca, Valentina Persia, Beppe Braida e Miryea Stabile che faranno il loro ingresso, forse tutti, giovedì prossimo. Come per il Gf Vip anche l'Isola dei Famosi andrà in onda due volte a settimana (lunedì e giovedì).

La padrona di Casa, Ilary Blasi, è stata un vulcano di solarità e ironia. Ha fatto divertire e si è divertita anche se non sono mancate alcune gaffe. I concorrenti per la prima volta sono schierati in due fazioni i Buriños (i più alla mano) e i Rafinados (i più raffinati), vivranno separati e non potranno interagire durante la settimana. La squadra dei Buriños è composta da Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. Questi concorrenti hanno fatto le nomination palesi dalla spiaggia (non sapendo che i Rafinados li stessero ascoltando) in quanto hanno vinto la prova immunità. Della squadra dei perdenti, ovvero i raffinati, fanno parte Angela Melillo, Drusilla Gucci, Roberto Ciufoli, Akash Kumar, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Elisa Isoardi. I primi nominati dell'edizione 2021 dell'Isola sono Drusilla Gucci (nominata dalla sua squadra) e il Visconte (nominato dai Buriños).

Roberto Ciufoli durante la prova per l'immunità è rimasto vittima di un incidente con Akash Kumar che durante il tuffo in mare gli è saltato addosso provocandogli un dolore alla spalla sinistra. "Mi sono fatto male alla spalla" ha spiegato Ciufoli con la spalla evidentemente fasciata. Massimiliano Rosolino ha poi aggiunto che Roberto ha bisogno di sottoporsi "ad un checkup medico. Per questa sera non raggiungerà la spiaggia" solo dopo che i medici avranno valutato le sue condizioni potrà raggiungere i compagni sull'isola. Per Ciufoli non è il primo incidente in un reality: in "Si può fare", programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, si è infortunato riportando una lesione con distacco completo del tendine del bicipite. Speriamo che ci siano notizie migliori questa volta.

Flop: l'abito di Ilary Blasi

Ilary è stata impeccabile, simpatica, ironica e di polso. Però il suo abito no, ok per il colore nero, ma no per il modello, il finto spezzato (top e gonna) unito da due nastri di tessuto sul ventre e sulla schiena, scoperti, più che l'effetto sexy ricordavano l'effetto insaccato. Conduzione 10, abito 4.