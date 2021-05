Isola dei Famosi: top e flop della diciottesima puntata

I naufraghi sono sempre più magri e sempre più scorbutici: rispondono male, piangono, si lamentano. Le uniche due immuni erano Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Le due naufraghe si trovavano in playa Imboscadissima e sì hanno potuto sperimentare la "vera Isola" fatta di complicità, aiuto, pace, relax, ma anche tanto lavoro per mantenere il fuoco acceso e procacciare il cibo.

Fariba è stata punita dalla produzione per aver spifferato a Emanuaela, che è stata eliminata la scorsa puntata, l'esistenza di una seconda Isola. In diesa della mamma è giunta Giulia Salemi che con un tweet ha risposto a Blasi.

Roberto Ciufoli è stato eliminato al televoto, ma a suo arrivo in Playa Imboscadissima ha scombussolato l'equilibrio di Beatrice e Francesca che a chiare parole gli hanno detto che sarebbero state più felice se se ne fosse andato... Così non è stato: sulla spiaggia possono convivere solo due naufraghi per volta e così Ilary ha aperto il televoto lampo per decidere chi dei tre avrebbe dovuto abbandonare l'Isola: il pubblico ha eliminato Lodo e salvato Ciufoli.

Gli immuni della puntata sono: Matteo Diamante, Isolde Kostner (in quanto leader), Valentina Persia, Angela Melillo e Awed (che poco prima della fine della puntata è riuscito a togliere la collana da leader a Isolde). I nominati: Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner.

Top e flop della puntata

Flop: Akash Kumar

Il modello non riesce a non fare polemica e invece di spiegare perché non vuole più partecipare alla trasmissione. Si è limitato ad affermare che nella "trasmissione manca il rispetto".

La buonanotte di stanotte è anche un appello di Ilary a fare tornare Akash in studio venerdì #isola pic.twitter.com/EWatimgjUi — isola out of context (@oocisola) May 17, 2021