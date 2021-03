Isola dei Famosi: top e flop della seconda puntata

Il primo "eliminato" (che in realtà è approdato sull'Isola dei parassiti con Fariba e Ubaldo) è stato il Visconte Guglielmotti che ha deciso, anche se con riserva, di rimanere sull'Isola misteriosa. I nuovi nominati sono Akash Kumar e Angela Melillo, il primo in particolare ha chiesto di essere nominato dopo la lite in diretta con Tommaso Zorzi, in merito alle sue numerose identità.

Anche questa sera Elettra Lamborghini è stata ospite, anche se a distanza, ed è stata annunciata una sorpresa per il suo primo giorno in studio (quando il tampone sarà negativo).

Il cast dei concorrenti è al completo, si sono tuffati dall'elicottero: Brando Giorgi, Valentina Persia, Beppe Braida e Miryea Stabile. I nuovi arrivati si sono scontrati in una prova per conquistare del cibo, hanno vinto i Raffinados ma non si sono "abbuffati".

Ecco i top e i flop di questa sera.

Flop: Ilary Blasi e Beppe Braida

L'ultima nomination della serata è toccata a Beppe Braida arrivato questa sera sull'Isola. Aveva da poco iniziato a parlare quando Ilary Blasi gli chiede di alzarsi impiedi, senza rendersi conto che il concorrente fosse già in piedi. Bradia con tutta la sua ironia e simpatia non si è offeso, anzi, è salito sulla panca per essere ancora più alto.