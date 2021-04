Isola dei Famosi: top e flop della decima puntata

Ilary Blasi ha condotto una decima puntata molto accesa, tanto da scaldare - come mai si era visto prima - anche Ubaldo Lanzo che ha pronunciato molte parolacce durante una discussione tra lui, Vera Gemma e Fariba. Altra discussione poi tra Valentina Persia e Fariba, questa sera anche Paul Gascoigne è stato preso di mira e tacciato del "fannullone". Gilles Rocca non riesce ad emergere e durante il gioco in cui i naufraghi dovevano fare il nome di chi secondo loro merita la finale nessuno ha fatto il suo nome. A contendersi l'immunità Persia e Roberto Ciufoli, ha vinto il secondo.

Fariba ha sconfitto al televoto Beatrice Marchetti, che ha deciso di essere la prima naufraga di Playa Imboscada (ex Playa Esperanza), ma non ha avuto neanche il tempo di tornare in Palapa che ha scoperto di essere stata nuovamente nominata, insieme a lei Vera Gemma e Miryea Stabile.

Flop: Valentina Persia

Durante la decima puntata, quando Fariba ha dovuto lasciare la Palapa - insieme a Beatrice Marchetti - per andare su Playa Imboscada (ex Playa Esperanza) per conoscere l'esito del televoto la concorrente ha salutato i compagni e ha rivolto a Valentina Persia la sua mano. La comica si è rifiutata di accettarla e senza pentimento ha affermato, dopo che Ilary Blasi le ha fatto notare lo sgarro: "Non voglio più avere nulla a che fare con lei. È una persona subdola, mi ha calunniato. Io la mano non la do, non sono un'ipocrita". Elettra Lamborghini ha voluto parlare con Valentina: "Te ne pentirai quando sarai fuori. Lì hai fame, senti rabbia. Quando uscirai penserai che avresti potuto dargliela, farete pace".

"Io le ho dato la possibilità di chiarire dopo che mi ha infamato. Avevamo risolto, quando è venuta da me dicendomi che Gascoigne le aveva fatto la pipì vicino. Io sono andata a parlarne con lui, preoccupandomi, e lei se l'è presa. Questi sono scapocciamenti che non mi piacciono" ha ribattuto la cabarettista.