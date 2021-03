Isola dei Famosi: top e flop della terza puntata

La terza puntata dell'Isola dei famosi ha parlato molto di donne, sono state loro le uniche protagoniste della prova immunità che è stata vinta dai Rafinados e sono sempre loro le principali creatitrici di dinamiche. Vera Gemma e il suo essere una femme fatal; Elisa Isoardi, la leader, e lo scontro con il nuovo arrivato Brando Giorgi (che adesso si trova tra i Burinos dopo che i Rafonados hanno perso la prova ricompensa), la simpatia e la capacità di fare squadra delle isolane non è passata inosservata ai maschietti. Non mancano i primi apprezzamenti, soprattutto fisici, da parte dei concorrenti, Awed è quello che si è esposto di più.

Akash Kumar è il secondo eliminato del reality e anche lui ha deciso di abbandonare l'Isola dei Parassiti dopo che anche il Visconte ha deciso di abbandonarla dopo un solo giorno di permanenza. Questo rifiuto ha irritato la conduttrice, Ilary Blasi, che aveva cercato di convincere il modello a rimanere, ma viste le risposte poco convinte ha presto desistito.

I nuovi nominati sono Francesca Lodo e Brando Giorgi, dovranno attendere il risultato di giovedì del televoto, chissà se il prossimo eliminato deciderà di rimanere sull'Isola segreta.

Novità per la puntata di oggi: Elettra Lamborghini in studio. La cantante è risultata negativa al covid e così è potuta entrare, a tutti gli effetti, a far parte del gruppo degli opinionisti con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Top: Elettra Lamborghini e Akasha/Acacia

I naufraghi hanno dovuto affrontare molte prove questa sera tra cui due "prove ricompensa", una per delle coperte e una per una maschera per andare sott'acqua. La prima è stata vinta dai Burinos, la seconda dai Rafinados rappresentati da Akash Kumar, prima della sua eliminazione. Elettra ha commentato la sfida e per sbaglio ha chiamato Akash piam Akasha e poi Acacia: altri due nomi sia aggiungono all'identità del modello.