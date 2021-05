Isola: top e flop della ventesima puntata

Una ventesima puntata all'ultimo sangue: due eliminate, sfide per la finale e un nuovo finalista. La lotta si fa sempre più dura e i naufraghi iniziano ad essere stanchi e molto affamati, ma il traguardo è molto vicino: rimangono solo due puntate e la prossima quindi sarà la semifinale. I prossimi appuntamenti con l'Isola saranno il 31 maggio e il 7 giugno.

Con la doppia eliminazione hanno lasciato il gioco prima Fariba Tehrani al televoto da venerdì scorso insieme a Miryea (che è stata salvata dal pubblico), la mamma di Giulia Salemi avendo iniziato il suo percorso proprio sulla seconda Isola non ha potuto usufruire della chance Playa Imboscadissima e così è tornata direttamente a casa, si fa per dire. La seconda eliminazione è nata da una richiesta ai naufraghi della produzione durante i tre giorni che li hanno separati dall'ultima puntata: fare una seconda nomination. I naufraghi hanno scelto Isole e Angela, il pubblico ha deciso di salvare l'atleta. Melillo ha avuto la possibilità di rimanere sull'isola (Cayo Paloma) con uno tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, la ex ballerina però ha deciso di tornare a casa dalla sua famiglia, decisione presa tra le lacrime della commozione pensando alla figlia e al compagno.

I restanti concorrenti si sono sfidati per raggiungere la finalissima: Isolde e Myriea, Awed e Ignazio, Matteo e Valentina. Prima però c'è stato il momento specchio per Andrea Cerioli che ha visto la sua immagine per la prima volta dopo 70 giorni, proprio per lui era stata pensata una sfida ricompensa molto sfiziosa: ogni giorno, per una settimana, un super piatto di spaghetti al sugo. Cerioli ha rifiutato categoricamente e quindi la proposta è stata fatta a tutti gli uomini, ma l'unico che sembrava poter cedere era Moser. E così è stato, il fidanzato di Cecilia Rodriguez inizialmente aveva rifiutato, ma poi spinto dalla fame e dal suo essere competitivo ha rimbalzato la responsabilità su Cecilia: "Scegli tu Ceciu". La showgirl però non era molto convinta: "Ci ho messo quattro anni per fargli allungare i capelli, è così bello... non posso", però poi ha ripensato "è vero che i capelli ricrescono, Ignazio è sempre bello... va bene dai taglia". E così, con grande dispiacere, Moser ha preso il posto di Cerioli.

I naufraghi hanno posi affrontato delle sfide a coppie per decretare chi sarebbe stato il secondo finalista: Isolde contro Myriea, Matteo contro Valentina e Awed contro Ignazio. A vincere sono stati Isolde, Matteo e Ignazio: un televoto flash (durato pochi minuti) ha portato alla vittoria Ignazio che se l'è meritata tutta. Ignazio e Andrea sono i primi due finalisti dell'Isola.

In nomination ci sono Matteo Diamante e Isolde Kostner.

Top: "Un cu*o con il naso"

Si sarebbe meritato un flop, anche se su barba e capelli non si scherza, ma con la battuta sulla sua faccia Andrea Cerioli si è guadagnato un top. Durante i minuti in cui i doveva scegliere se rasarsi Ceriooli ha spiegato che sarebbe stato un no soprattutto per la barba perché senza smbra un "Un cu*o con il naso".