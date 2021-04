Isola dei Famosi: top e flop dell'undicesima puntata

La dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi è stata molto movimentata. La fame, la tensione e la frustrazione si fanno sentire sempre di più e in molti stanno perdendo il sorriso, la voglia e la testa. Tra i più sofferenti, ormai da settimane, c'è Gilles Rocca: il naufrago è sempre triste e sull'attenti, per questo motivo spesso reagisce in modo spropositato. Questa sera si è rifiutato di affrontare la prova ricompensa, gesto egoista visto che era in squadra con Francesca Lodo (le ha così impedito di poter partecipare). La sfida è poi stata vinta dalla squadra Matteo Diamante - Vera Gemma: i due si sono mangiati un'abbondante piatto di pasta all'amatriciana, la difficoltà stava nell'imboccarsi a vicenda bendati.

Asia Argento e Giulia Salemi, dallo studio, hanno difeso rispettivamente la grande amica Vera Gemma e la madre Fariba Therani. Entrambe hanno voluto spiegare ai naufraghi che hanno creato una sorta di clan che l'immagine che si ha di loro, da casa, è tutt'altro che positiva. Avranno capito o la fame continuerà ad accecarli?

Francesca Lodo ha dovuto scegliere dei naufraghi da mandare con il gruppo rivale gli "Arrivisti" (Kostner, Ciufoli e Awed), questo ha creato dello scompiglio nel gruppo. Oltre al danno la beffa perché proprio Roberto con Isolde e Diamante hanno vinto la prova ricompensa che ha permesso ai naufraghi di lavarsi con acqua dolce e sapone.

La naufraga eliminata questa sera è Vra Gemma, che è stata battuta da Fariba al televoto.

I nominati di questa sera sono: Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo.

Top e flop della puntata

Flop: Ilary Blasi e lo scivolone sulla dieta

"Lavatevi con acqua dolce e sapone, andate. Perché forse voi non lo sapete, ma questa dieta a base di riso e sole ha reso molti di voi super sexy e quindi vogliamo ammirarvi in tutto il vostro splendore" con questa frase la conduttrice ha invitato i concorrenti a farsi la doccia

Sicuramente la conduttrice non voleva intenzionalmente offendere qualcuno e non è chiaro se i naufraghi l'abbiano sentita, ma certamente non è un'affermazione felice visti gli sforzi che piano piano influencer, attori, vip e personaggi del mondo dello sport stanno facendo per sensibilizzare il tema della bellezza inclusiva, del body positivity e stigmatizzare il body shaming.

Incoraggiare le persone ad accettare il proprio corpo, mangiare sano, avere una dieta equilibrata e fare sport per valorizzarsi e stare bene con se stessi è un conto, lasciar passare il messaggio che una dieta molto dura porti alla conquista di una forma fisica perfetta, sexy, è un messaggio sbagliato.