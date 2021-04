Isola dei Famosi: top e flop della tredicesima puntata

Una serata scoppiettante che ha portato all'esasperazione anche l'opininista Tommaso Zorzi. La tredicesima puntata del'Isola dei Famosi ha portato alla luce alcune strategie di gioco che non sono piaciute agli opininisti, soprattutto a Zorzi che ha discusso in modo acceso con metà del gruppo dei Primitivi per aver nominato Gilles Rocca.

"Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei Primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l'ha chiesto Gilles?" ha provato a chiedere Zorzi, Angela Melillo che in quel momento stava facendo la sua nomination ha negato. Miryea Stabile è prontamente intervenuta: "Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato". Zorzi in quel momento si è alzato dalla sedia e ha iniziato a inveire contro i naufraghi: "Ma voi volete prendere per il cu** me, ma basta. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima" a rincarare la dose Ilary Blasi: "Siete proprio bugiardi, fino alla fine".

"Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, loro hanno capito il mio stato d'animo. Mi hanno chiesto ‘Come stai?'. Sanno come sto. Non capisco quale sia il problema, non c'è niente da nascondere. Quando una persona si rende conto di essere arrivata al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato, sono stato male, mi sento depresso. Vengono criticati perché mi danno una mano?". La conduttrice ha quindi domandato: "Ma allora gliel'hai fatto capire che volevi uscire? Io voglio solo capire se eri d'accordo con la loro decisione di nominarti" "Sì, assolutamente sì" ha risposto Gilles.

Un nuovo naufrago ha fatto il suo ingresso nel reality: Ignazio Moser. In studio per lui la compagna, Cecilia Rodriguez, i due sono stati i protagonisti della prova ricompensa per tutta la settimana (della verdura) che però non sono riusciti a portare a casa. Dovevano giocare al gioco "quanto conosci il tuo compagno/a" rispondendo a delle domande in simultanea, le risposte non sono andate molto bene e una soprattutto ha messo in una posizione scomoda Cecilia.

In nomination questa sera c'erano Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo: il televoto ha deciso che a lasciare l'Isola fosse Manuela Ferrera, la concorrente ha preferito non rimanere su Playa Emboscada e di tornare a casa, così Beatrice Marchetti sarà sola ancora per alcuni giorni.

I nominati della tredicesima puntata: Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli.

Top: il Tommaso Zorzi show

Ecco lo Zorzi che tutti noi stavamo aspettando, meno impostato e più verace. Quando si è alzato per rispondere alle nomination "comandate" e ha esclamato "Ma voi volete prendere per il c**o me" ha espresso l'opinione di molti telespettatori.