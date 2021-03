Isola dei Famosi: top e flop della quinta puntata

Una serata movimentata in cui non sono mancati momenti spensierati e altri più impegnativi, liti e confronti accesi. I naufraghi hanno dovuto affrontare le consuete prove per conquistare ricompense tra cui un pollo arrosto con le patate. Tra le novità di questa quinta puntata l'abolizione delle due "fazioni", burinos e rafinados, e quindi la prima sfida personale per l'immunità (prima era di gruppo), vinta da Angela Melillo. Melillo ha raggiunto tale traguardo vincendo ben due sfide: prima una con tutto il gruppo riuscendo a tenere con una mano, e il braccio teso, un sacco pesante il 5% del suo peso; insieme a lei anche Awed ha passato il turno. I due si sono scontrati nella famosa prova del fuoco, Melillo ha vinto a mani basse.

Le discussioni tra Awed e Gilles e tra Vera Gemma e Valentina Persia hanno occupato gran parte della puntata, ma grazie agli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ilary Blasi ha movimentato come sempre la serata facendo anche ballare, twerkando, Iva, Elettra e Zorzi.

Paul Gascoigne, dopo l'infortunio della scorsa puntata non era presente sull'Isola, si è collegato in videochiamata dalla sua camera d'albergo. Il naufrago sta bene ma non ci sono notizie certe sul suo rientro in trasmissione, al momento ha un tutore al braccio destro "Come va la spalla?" ha chiesto Ilary "So and so. Così così. Voglio rientrare".

La prossima puntata sarà il 1 aprile e sarà l'occasione di festeggiare il compleanno di Zorzi e della naufra Drusilla Gucci, entrambi nati il 2 aprile.

Vera Gemma è stata eliminata e ha deciso di rimanere sulla Parasite Island con Ubaldo, Fariba e Brando Giorgi: la prossima puntata tre di loro avranno la possibilità di tornare, o andare per la prima volta, sull'Isola dei Famosi. I nominati sono Awed e Miryea.

I top e flop della quinta puntata

Valentina e l'imitazione di Vera Gemma

Durante un confronto acceso Valentina Persia ha imitato Vera Gemma paragonandola all'Esorcista