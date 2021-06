Isola dei Famosi, top e flop della semifinale

Tutti i finalisti, gli eliminati e chi è al televoto. Una semifinale colma di imprevisti per i naufraghi

La semifinale dell'Isola dei Famosi è iniziata con il ritmo di Zitti e Buoni dei Maneskin, la produzione - dopo la richiesta di Isolde Kostner - ha fornito all'atleta un cubo e della musica. Dopo un ballo, non troppo scatenato insieme a Miryea, Kostner è stata eliminata dal televoto contro Matteo Diamante. Per la naufraga la seconda opportunità grazie a Cayo Paloma, l'isola che accoglie Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Isolde aveva deciso di rimanere e quindi Ilary Blasi ha dovuto aprire un televoto flash. Il pubblico ha deciso di salvare l'atleta e di mandare a casa Ciufoli.

I finalisti dell'Isola sono;

Andrea Cerioli

Ignazio Moser

Awed

Matteo Diamante

Valentina Persia

Beatrice Marchetti.

Marchetti ha eliminato al televoto Isolde Kostner, mentre Valentina Persia ha eliminato, sempre al televoto flash, Miryea Stabile. Beatrice ha fatto il suo ingresso trinfale sull'Isola dove ha sfidato Andrea Cerioli, il leader momentaneo, e gli ha rubato la collana del potere diventando lei stessa la leader del gruppo. Cerioli, Awed, Moser, Persia e Diamante sono rimasti molto stupiti dal suo ritorno.

Al momento delle nomination la leader ha fatto il suo nome e così al televoto sono finiti Awed e Matteo Diamante. La finalissima sarà lunedì 7 giugno, purtroppo per i concorrenti quest'ultima settimana sarà molto dura: avranno poco riso e saranno senza fuoco.

Top e flop della semifinale

Top: Isolde Kostner e il ballo

"Io se inizio a ballare non mi fermo per almeno 10-12 ore", il ballo sul cubo imposto dalla produzione non ha scalfito la campionessa e neanche Miryea e senza vergogna sono salite sul cubo.