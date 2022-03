Isola dei Famosi: il ricordo di Rossano Rubicondi interrotto per "i tempi stretti della tv"

Vladimir Luxuria, opinionista dell'Isola dei Famosi, durante la diretta di ieri ha voluto ricordare l'amico e ex naufrago Rossano Rubicondi. Rubicondi è morto il 29 ottobre scorso per colpa di un tumore, che aveva tenuto nascosto anche alla sua famiglia. La scomparsa improvvisa dell'uomo sconvolse il mondo dello spettacolo e in particolare Luxuria che gli era particolarmente affezionata. Rubicondi fu concorrente del reality nel 2008, quando a condurre c'era Simona Ventura.

Le parole di Vladimir Luxuria per Rossano Rubicondi

"Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è. Volevo ricordare Rossano Rubicondi", così l'opinionista ha voluto omaggiare l'amico. Dopo le sue parole un lungo applauso che però è stato bruscamente interrotto da Alvin inviato in Honduras. Il gesto dell'inviato forse non era volutamente brusco, ma così è apparso e ha lasciato un po' l'amaro in bocca anche perché il motivo di tale interruzione erano i tempi televisi stretti: "Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti".

Com'è morto Rossano Rubicondi

Aveva 49 anni. Ad annunciare la morte di Rossano è stata Simona Ventura su Twitter. "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP", questo il tweet di Simona Ventura. L'ex modello, quarto marito di Ivana Trump, aveva partecipato ad un'edizione dell'Isola dei Famosi in cui la conduttrice era proprio la Ventura.

A svelare la causa della morte, un melanoma, è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nell'editoriale che dedicò al ricordo dell'amico. Alessi confidò anche che negli ultimi mesi si erano frequentati molto, Rubicondi "aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi", ha anche aggiunto però che "era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa".