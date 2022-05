Roger Balduino e la resa dei conti con l’ex Beatriz all’Isola

(Nel video in alto, la resa dei conti)

Ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori dell’Isola dei Famosi il triangolo amoroso che ha visto protagonisti Roger, Estefania e l’ex di lui Beatriz.

La modella brasiliana ha più volte accusato il ragazzo di essere disonesto perché la loro storia non era davvero finita. Dopo attacchi vicendevoli Beatriz è giunta a Playa Renovada per l’attesissimo faccia a faccia.

Estefania VS Beatriz: la fidanzata contro l’ex

Il primo confronto che l’attende è quello con Estefania, fresca di eliminazione dopo il televoto in compagnia di Carmen e Blind. La modella argentina attende la ragazza in una playa isolata. Esordisce Beatriz: “Sono qua non perché sono una pazza. Ti racconto la mia storia quello che è successo”. L’argentina Estefania si mostra cordiale e disinvolta con la rivale, asserendo: “Io sul passato di Roger non posso fare niente. Io mi fido dal primo giorno che l’ho conosciuto, so anche che vi siete visti prima che lui venisse sull’isola”.

Beatriz prova a spiegare a Estefania il suo punto di vista: “Lui non mi ha mai detto che i sentimenti erano cambiati, che non saremmo tornati insieme. A dicembre è venuto in Brasile per il mio compleanno e mi ha scritto una lettera d’amore. Mi ha detto che sono la donna che ha amato di più dopo sua mamma. Mi ha preso in giro e detto un sacco di bugie”.

Dopo aver ascoltato il racconto Estefania, Beatriz si dice ancora sicura del fidanzato. Una sicurezza che tuttavia appare vacillare quando Ilary comunica alla modella che Beatriz sarà in compagnia di Roger per qualche giorno su Playa Renovada, ormai senza di lei.

Beatriz e il faccia a faccia con Roger

E’ tempo di confronto anche con Roger, che sospettava l’ingresso dell’ex. I due, uno di fronte all’altra, ricapitolano i nodi della loro storia. Gli ex partner si rinfacciano vicendevolmente bugie nel racconto fatto all’Isola della loro storia d’amore: “Tu mi hai detto 'ti amo ancora e voglio restare con te'. Tu devi essere uomo e dire che quello che dico è la verità, devi essere onesto”, asserisce Beatriz.

Alla notizia che la ex rimarrà sull’isola, Roger commenta: “Mi fa piacere rivederla se vuol restare resta, per me non cambia niente. Sei sempre bella però”, dice con gli occhi languidi.

Il modello però incalzato da Ilary chiarisce di non essere innamorato: “Innamorato, innamorato di lei non sono, però mi piace”.

Vladimir pungola il ragazzo su un’altra questione centrale domandando se sia innamorato di Estefania. Ribatte Roger: “Non sono innamorato di Estefania”, dice chiaramente.

Anche Beatriz dice la sua affermando di non essere ancora innamorata del giovane perché troppo ferita dal suo comportamento.

Nonostante le parole di Beatriz il modello lancia segnali di apertura: “Provo ancora del sentimento, ma non voglio più stare insieme. Sei la fidanzata che ho amato di più”.

Dei botta e risposta che lasciano presagire che non tutto sia finito. Saranno i prossimi giorni insieme su Playa Renovada a raccontarci come terminerà questa storia.