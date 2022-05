Roger Balduino infrange il regolamento dell’Isola dei Famosi

Roger ha commesso un?infrazione e viene chiamato a risponderne da Ilary Blasi in solitaria.

Il modello non sembra ricordare di aver compiuto un?irregolarit che viola il regolamento del gioco.

A far tornare la memoria al ragazzo ci pensa Ilary Blasi nel corso della puntata, commentando come l?anomalia compiuta da Balduino riguardi le questioni di cuore.

Il provvedimento del reality

Come svela infatti la conduttrice Roger ha tentato di corrompere il medico dell?Isola chiedendo di far recapitare un dolce biglietto alla sua Estefania, al momento lontana dal modello, su Playa Sgamada in attesa di conoscere le sue sorti definitive.

Nel corso della puntata Ilary, coadiuvata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria ha la possibilità di leggere al pubblico il contenuto della missiva: ?Ciao leoparda, mi manca il tuo abbraccio, i tuoi baci dormire insieme la notte. Mi manchi te. Te extraño gatita sarana. Ti aspetto qua sulla nostra isola. Besos?, recita il foglio.

Nonostante l?infrazione l?Isola decide di non punire il modello, ma anzi di far avere il biglietto ad Estefania.