Isola, Roger smascherato dall'ex (che ama ancora). Estefania: "Una figura di me***"

(Nel video il confronto tra Roger e l'ex fidanzata Beatriz)

Si mette male per la coppia appena nata sull'Isola dei Famosi. Roger Balduino e Estefania Bernal sono sempre più affiatati (o almeno così sembra), ma ci ha pensato l'ex fidanzata del modello a metterci lo zampino, minando la loro serenità. Ospite ieri sera in studio, Beatriz si è detta incredula davanti a certe scene d'amore, visto che i suoi rapporti con Roger pare siano tornati ad essere molto intensi.

Il brasiliano, incalzato da Ilary Blasi, ha detto di essere molto coinvolto dalla compagna di avventura in Honduras e riguardo all'ex ha assicurato che tra loro c'è solo amicizia. Beatriz allora ha preso la parola e lo ha affrontato direttamente: "Bugiardo! Non stai dicendo la verità. Sei sicuro di quello che stai facendo? Sto vedendo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che mi hai detto". Secondo la sua versione, Roger l'avrebbe chiamata prima di partire per l'Isola per chiederle di tornare insieme dopo il reality: "Dicevi che mi amavi, che ti mancavo. Divertiti. Ti conosco e lo so che dopo l'Isola verrai da me, allora visto che dimentichi facilmente le cose, dimentica anche il mio indirizzo".

La reazione di Estefania

Roger, visibilmente imbarazzato, non è riuscito a dire molto se non che "le cose cambiano". La reazione di Estefania è stata decisamente più netta: "Roger mi hai fatto fare una figura di me***. Perché lei dice quelle cose? Ilary, sapevo che aveva un'ex fidanzata e che si erano lasciati da un anno, ma queste cose che lei ha detto adesso non le sapevo. Non sapevo che lui le aveva promesso di rivedersi dopo l'Isola". Tempesta in arrivo...