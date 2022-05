Rovinosa caduta per Ilary Blasi durante la diretta dell'Isola dei Famosi

All?Isola dei Famosi non c? pace, tra malanni e infortuni in diretta l?infermiera honduregna è sempre più affollata. Una maledizione che stasera non risparmia nemmeno la padrona di casa, Ilary Blasi, che durante il rito delle nomination è stata protagonista di un incidente.

Come ogni fine serata Ilary stanca si siede su di uno sgabello, ma stavolta inaspettatamente è caduta rovinosamente a terra.

?No vabbè?, commenta ridendo dopo l?accaduto Ilary tentato di rimettersi in piedi.

In suo soccorso si lanciano Vladimir e Nicola che la aiutano a sollevarsi.

?Tutto ok?, rassicura Ilary sorridente: ?Sto bene, tutto apposto!?

?Ma che è Malgioglio??, chiede Nicola

?E? dai tempi di Valeria Marini che non vedevamo una caduta così!?, commenta divertita Vladi.

La Blasi continua a ridere divertita dimostrando di averla presa con sportività, mentre il pubblico la acclama.

?Mi sono sbilanciata?, spiega la conduttrice.

?Certo che ti sbilanci, finché metti una giacca di 9 kg!?, la rimprovera Savino.

La conduttrice già ad inizio puntata aveva infatti lamentato la pesantezza dell?indumento. Proprio il capo l?ha portata a cadere rendendola protagonista del siparietto?