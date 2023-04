Isola, lo sconforto di Simone Antolini dopo la lite con Cecchi Paone: "Mi sento sopraffatto"

I momenti di sconforto che assalgono i naufraghi sono parte del format dell'Isola dei Famosi. In questa edizione tra i primi a viverli e raccontarli è stato Simone Antolini, giovane fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che ha espresso il suo malessere ad Alessandra Drusian. Già nelle scorse ore il 23enne aveva confidato al compagno il proprio smarrimento, avviando con lui una discussione che poi si è conclusa con il chiarimento e la rassicurazione di una vicinanza fisica ma soprattutto emotiva durante un'esperienza forte qual è il reality.

In seguito, però, Simone è tornato sulla sua sensazione di solitudine che avverte comunque, nonostante la riappacificazoione con Alessandro. "Mi rialzo ma mi sento come sopraffatto. Sento che sono distante", ha confidato ad Alessandra Drusian: "C'è Alessandro e va bene, ma è come se non fossi sufficientemente capito non da Alessandro ma dagli altri. Non sto partecipando a un percorso per mettermi in luce riflessa né migliore né peggiore, ma solo voglio essere me stesso". Alla considerazione della cantante dei Jalisse secondo cui lui sta dimostrando di essere autentico: "No, vedo che in certe situazioni non sono me stesso", ha affermato, "Ho bisogno di momenti miei, di riflettere, di stare da solo ed evitare gli altri". Il discorso si è concluso con la compagna di avventura che lo ha lasciato solo a pensare così da riuscire a trovare il modo di vivere al meglio un periodo dove tutte le sue emozioni saranno sempre esposte ancora per molto tempo.

(Sotto, le parole di sconforto per Simone Antolini)