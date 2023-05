"Simone Antolini è padre, ha una figlia": colpo di scena all'Isola dei Famosi

Simone Antolini ha una figlia? L'interrogativo se lo sono posti i telespettatori che hanno osservato il concorrente dell'Isola dei Famosi commuoversi fino alle lacrime parlando di una bambina di nome Melissa. Nella puntata di martedì 2 maggio il concorrente fidanzato di Alessandro Cecchi Paone non ha spiegato chi fosse la bimba e perché sia tanto legato a lei al punto di dedicarle la vittoria della prova leader, ma secondo il settimanale Nuovo si tratterebbe di sua figlia.

Qualora venisse confermato dal 24enne marchigiano, si tratterebbe di una notizia fino a ora inedita, dal momento che né lui né il compagno hanno mai fatto riferimento alla paternità del giovane. Antolini non ha mai negato di avere avuto in passato una relazione con una donna, ma certo non ha mai accennato a una figlia.

"Chi è Melissa?" La risposta di Simone

Durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiesto a Simone chi fosse Melissa, ma lui si è limitato a riservarle solo parole di grande affetto senza aggiungere altro, solo che rivelerà chi sia quando si sentirà pronto. "È parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro" ha affermato Simone:" Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell'isola... Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme".