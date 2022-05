Isola dei Famosi: il meglio della 16esima puntata, l'eliminato e i nominati

“Nuovi amori e nuovi nemici”, titola così Ilary Blasi la quindicesima puntata del reality andata in onda venerdì 13 maggio. Già, perché come ricorda la conduttrice i naufraghi fanno e disfano, e nello show non mancano colpi di scena e momenti di tensione.

Dall’addio tra Estefania e Roger, al commuovente messaggio inviato da Eva Henger alla figlia Mercedesz, anche questo appuntamento ha tenuto tutti col fiato sospeso i telespettatori.

L’esito dei televoto: chi è stato eliminato

Come ogni settimana arriva puntuale anche l’esito del televoto a rompere gli equilibri sull’Isola. Edoardo, Lory, Marco e Marialaura sono i naufraghi al televoto. Questa volta è Marco Cucolo a dover abbandanonare la Palapa. Prima di farlo, però, potrà dare la sua ultima Nomination con il consueto bacio di Giuda. Marco decide di dare il suo voto a Roger: "Pensavo che lui fosse un mio amico ma ho scoperto di essere solo una pedina, un numero”, argomenta mostrando la delusione per i comportamenti del modello brasiliano. Dopo aver salutato i suoi compagni, Marco si avvia, o meglio fa ritorno, su presso Playa Sgamada.

L’isola parallela è sempre più affollata visto che al momento è abitata da Clemente, Laura, Licia, Estefania e Fabrizia. Viene così aperto un televoto flash che porterà uno dei concorrenti a dover abbandonare definitivamente il gioco.

Ad essere eliminata è Laura, per null stupita dall'esito del televoto, che si appresta commossa a salutare il marito.

I nominati della settimana

Tempo di nomination all’Isola dei Famosi. Questa settimana su Playa Renovada ci sono ben due leader, una per le donne, Maria Laura uno per gli uomini, Alessandro

Dopo aver conquistato l’ambito titolo i due sono chiamati ciascuno a fare il nome di un naufrago da mandare direttamente al televoto.

L’ex di Brosio sceglie Lory, mentre il ragazzo fa il nome di Nick.

Anche per i restanti naufraghi è ora di fare le loro nomination, in modalità segreta.

Il più votato del gruppo risulta essere Nicolas. Ma i nuovi leader Maria Laura e Alessandro vengono chiamati a compiere un’ulteriore scelta, devono decidere di comune accordo un altro naufrago da mandare al televoto. I due virano su Blind. I nominati della settimana sono dunque Lory, Nick, Nicolas e Blind. Chi uscirà?