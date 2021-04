Isola, la frecciata di Stefania Orlando ad Elisa Isoardi (dopo la lite con Zorzi)

Tommaso Zorzi contro Elisa Isoardi. E' scontro in diretta tra l'opinionista dell'Isola dei Famosi e la concorrente, tanto che a difendere il 26enne milanese interviene (a distanza) l'amica Stefania Orlando via social. Oggetto del contendere la presunta ipocrisia di Isoardi ed altri naufraghi che, secondo Zorzi, nasconderebbero le reciproche antipatie per quieto vivere rendendo così il gioco particolarmente noioso.

Ad accendere la scintilla è stata proprio la pace celebrata in diretta proprio tra Elisa e Gilles Rocca. Zorzi si è lamentato: "E' veramente noioso vedere delle clip che siete carichi a pallettoni e poi venite qui in diretta a far venire il latte alle ginocchia. Ci siamo rotti le pa***", sbrocca. E a replicare a tono ci ha pensato proprio l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco: "Stessa cosa che facevi tu al GF Vip", risponde, aggiungendo "Non mi servono le strategie. Non ho bisogno di questo". Dall'altra parte Zorzi, visibilmente spiazzato, non ha voluto (o saputo?) replicare ed è rimasto in silenzio.

La replica di Stefania Orlando

A difenderlo a distanza ci ha pensato allora Stefania Orlando, anch'essa ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip nonché grande amica di Tommaso, che su Twitter ha risposto: "Evidentemente la Isoardi ha visto un altro".

La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi

Polemiche a parte, la puntata di ieri dell'Isola dei Famosi si è conclusa con l'eliminazione di Martani, che ha abbandonato definitivamente il gioco, mentre Isoardi ha accettato di rimanere su Playa Esperanza. Due i nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. In nomination Drusilla Gucci e Andrea Cerioli.

Nel corso del collegamento di ieri, Ilary ha inoltre spiegato alle due naufraghe eliminate l’esistenza di un’altra isola, chiedendogli se se la sentivano di restare. Daniela Martani si è mostrata sin da subito molto restia alla domanda e non sie l'è sentita di proseguire la sua avventura perché stremata e sente il bisogno di tornare a casa. Elisa, al contrario, ha accettato la proposta e ha deciso di continuare la sua Isola su Playa Esperanza.