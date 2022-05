Storie d’amore all’Isola dei famosi: fine di sceneggiature mal recitate?

All?Isola dei Famosi uno degli argomenti che tiene maggiormente banco sono indubbiamente le love stories.

Lo sanno bene i naufraghi, che a quanto pare, secondo i rumors honduregni, tentano di costruire e mettere a punto relazioni per conquistare i favori del pubblico.

Una strategia per acquistare visibilit, creare dinamiche e dunque rimanere nel reality più a lungo possibile.

Così su Playa Renovada gli amori nascono, finiscono e rinascono sotto nuove forme

Estefania da Roger a Gennaro

Primo flirt al centro delle polemiche quello tra Estefania e Roger Balduino. I due si sono allontanati dopo l?approdo della modella su Playa Sgamada. Un allontanamento fisico ma anche sentimentale. Gli ex partner si sono accusati reciprocamente di aver architettato una storia a tavolino per piacere ai telespettatori.

Terminato questo amore la Bernal sembra aver voltato repentinamente pagina. L?argentina nel corso della settimana si è mostrata sempre più vicina a Gennaro, uno dei guapissimi sbarcati in Honduras nella scorsa puntata.

Vicinanza e interesse che non convince i compagni, secondo i quali la Bernal si starebbe impegnando a recitare la sua ennesima sceneggiatura. Durante la puntata di venerdì 20 l?ex Roger ci mette il carico, asserendo che la ragazza gli propose di mettere in piedi una tresca già durante la permanenza in hotel, prima dell?inizio del reality.

Mercedesz da Edoardo a Luca

Non c?è pace nemmeno per Mercedesz e Edoardo Tavassi. L?influencer appena sbarcata in Honduras si era detta interessata al romano, non convincendo appieno la sorella Guendalina.

L?ex gieffina nella scorsa puntata aveva rivelato come sapesse che la Henger fosse in realtà fidanzata al di fuori del gioco. La vicinanza ad Edoardo, come anche evidenziato dagli opinionisti Nicola e Vladimir, non sarebbe stato dunque sincera.

Un?affinità conclusasi dopo che la ragazza si è messa in mezzo tra Tavassi e l?amico Nicolas Vaporidis. Eppure Mercedesz sembra aver ben presto dimenticato l?adorato romano concentrando nel corso della settimana le attenzioni sul nuovo arrivato, Luca Daffré, l?altro guapissimo appena giunto in Honduras.

Maria Laura e Alessandro

Ci ha provato anche Maria Laura. La ragazza una volta messo piede su Playa Renovada si è immediatamente gettata tra le braccia di Alessandro, nonostante l?avversità di mamma Carmen di Pietro. Un interesse contestato perché non giudicato genuino dai commentatori.

E? stato però lo stesso Alessandro a volersi allontanare dalla ragazza, mettendo la parola fine al flirt.

Insomma questo anno come non mai i naufraghi sono impegnati nelle vesti di sceneggiatori e attori. Un copione tanto ricco e articolato che forse non sarebbe venuto in mente nemmeno alla regista dell?Isola Lory del Santo.