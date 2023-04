L'ex Suor Cristina va all'Isola dei Famosi: "Ma non indosserò il bikini". Poi la verità sul fidanzato

Dal convento all'Isola dei Famosi. Dopo aver rinunciato ai voti Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è pronta a salpare in Honduras per vivere "una delle tante esperienze radicali che ho fatto nella mia vita. In tutte cerco di trovare il bello: in questo caso è il ritorno all’essenziale", spiega. Nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera prima della partenza, la 34enne siciliana si racconta alla vigilia di questa grande avventura, tra entusiasmo e piccoli timori, ma con un'unica grande certezza: alle privazioni è abituata e quelle a cui mette alla prova il reality show non la spaventano certo.

Vincitrice di The Voice nel 2014, lo show che la consegnò alla popolarità, l'avventura di Cristina all'Isola andrà in onda a partire da lunedì 17 aprile, in prima serata. Quali sono le emozioni alla vigilia della partenza? La speranza nell'effetto sorpresa, nella costruttività di questo viaggio. "Se ti metti in gioco, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace", dice. L'obiettivo è quello di non alimentare le tensioni tra i concorrenti bensì di "fare da collante".

Poi un dettaglio pruriginoso, ovvero il look con cui si presenterà nella trasmissione. Sull'Isola infatti, le donne solitamente indossano il bikini. Ma lei no. "Sarà una versione del costume rivisitata", assicura. "Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità". Nelle sue parole non c'è tanto la paura del giudizio altrui, quando invece una scelta di convivenza con i propri temi: "Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io", tiene a precisare.

Proprio nei giorni scorsi, del resto, gli occhi del pubblico erano già puntati sul suo corpo: l'ultimo videoclip pubblicato da Cristina, al suo debutto come cantante, è stato giudicato da più parti troppo hot, ovvero irrispettoso del suo passato. Ma in tanti sono accorsi a difendere la sua libertà.

E l'amore, in questa nuova vita da laica, come va? "Per ora non sto considerando questo aspetto per niente. Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde". Insomma, Cristina si dichiara single, ma qualcuno nei giorni scorsi si è detto pronto a giurare il contrario: è l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha dichiarato "Cristina, l'ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single". Sotto questo punto di vista, ne vedremo allora delle belle.

Ma intanto, uno sguardo al passato. Le manca qualcosa di suor Cristina? "Nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola... Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando... come se fosse uno strano fuso orario".