Suor Cristina pronta a coming out: il video "malandrino"

Non solo la rinuncia ai voti. Nella vita di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, potrebbe arrivare una nuova svolta, che riguarda la sua vita sentimentale. Sebbene infatti la 34enne si professi pubblicamente single, dietro le quinte avrebbe una relazione. La vera sorpresa è che la dolce metà sarebbe una donna e che, proprio in occasione della sua partecipazione all'Isola dei Famosi, è atteso il coming out.

"Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vedere la nostra scagliare languide occhiate all'indirizzo di un'altra signorina nessuno spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta", scrive la giornalista Grazia Sambruna per il sito MowMag. Ma le occhiate sarebbero solo l'antipasto delle vicende che vedranno protagonista la ex suora in Honduras. "Stando a quanto ci riferisce una gola profonda - si legge infatti sul sto - ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione".

Del resto Cristina avrebbe già una compagna a Madrid, la capitale spagnola in cui ha ricominciato la sua vita da laica dopo la rinuncia ai voti. "Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai", si legge ancora. Al momento Cristina si dichiara ufficialmente single, anche se le indiscrezioni dicono altro. "Per ora non sto considerando questo aspetto per niente. Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde", ha dichiarato. Ma qualcosa non torna...