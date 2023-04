"Cristina, l'ex suora, è fidanzata": in una chat l'indiscrezione sulla concorrente dell'Isola dei Famosi

Tra i 17 concorrenti che quest'anno si metteranno alla prova sull'Isola dei Famosi c'è anche Cristina Scuccia, conosciuta come la ex suora vincitrice di The Voice e poi tornata alla ribalta per aver deciso di abbandonare la vita religiosa. Della sua drastica decisione maturata in seguito a una lunga riflessione la 34enne siciliana aveva parlato in tv, in un'intervista a Verissimo che aveva anche affrontato il tema di una vita privata al momento vissuta senza legami sentimentali. "Credo sempre nell'amore, non è una cosa che si considera adesso. Bisogna curarsi, amarsi, prima di riuscire ad amare gli altri" diceva a novembre scorso la ex suora che adesso, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, non sarebbe più single.

A riportare sui social la novità sulla vita privata di Cristina Scuccia è l'esperta di gossip Deianira Marzano: "Cristina, l'ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single" si legge nel messaggio ricevuto e postato sulle storie Instagram. Il mittente, dunque, sarebbe un compaesano della concorrente, originaria del comune siciliano di Vittoria. Al momento nessun commento è arrivato da Scuccia che di certo nel corso della sua avventura televisiva avrà modo di farsi conoscere meglio dai compagni e dal pubblico anche dal punto di vista privato e, quindi, ammettere o smentire una presunta relazione sentimentale fino a ora ignota.